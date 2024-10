Reggina, Taibi: ‘Vi dico i nostri obiettivi. Scambio Bresciani-Porcino una bufala’

Ospite di Passione Amaranto, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di tre/quattro operazioni in entrata per la Reggina, compreso Manuel Sarao. Ed allora sull’argomento è stato chiamato il DS Taibi per averne qualche conferma:

“In questo momento ho due tasselli in mente. Uno è stato fatto, l’altro è nella mia testa“.

Il procuratore di Liotti ha parlato di resistenza del Pisa e trattativa sulla quale bisognerà lavorare…

”Vado su un altro“, risposta secca del direttore sportivo amaranto. Strategia o verità? Poi una battuta sulla notizia riguardante il possibile scambio Bresciani-Porcino.

“Leggo poco, ma questo articolo ho avuto la possibilità di leggerlo e dico che pur essendo sempre per la libertà di stampa, la ritengo una grandissima bufala. Non ho mai sentito nessun dirigente del Livorno. Ovviamente senza nulla togliere a Porcino che è un ottimo calciatore. Ci teniamo Bresciani e poi vedremo se si può riscattare”.

Leggi anche

Leggi anche