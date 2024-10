Toscano a tutto campo. Dal progetto Reggina, alla mentalità inglese

Lunga ed interessante intervista quella rilasciata da mister Toscano al Corriere dello Sport. Toccati tantissimi argomenti, a partire dalla scelta di accettare di allenare la squadra della sua città: “Non è stato facile per un reggino venire ad allenare la Reggina. E’ stata una scommessa con la mia professione. Ci sono valori umani e non che prevalgono sul resto e allora ci ho pensato a lungo. Poi ho parlato con le persone giuste che mi hanno convinto della bontà del progetto. Un progetto vero.

Alleno un gruppo pervaso da una fame di vincere che non ho mai visto con tale intensità nelle squadre che ho avuto. Alla ripresa degli allenamenti i ragazzi mettono un tale furore, una determinazione che per un allenatore è il massimo.

L’allenatore è un lavoro bellissimo ma in Italia è rischioso. Qui c’è la cultura del tutto subito, invece c’è bisogno di tempo per costruire. Dagli inglesi si può imparare molto. Da loro allenarsi non è visto come un fastidio. Questa cultura la sto vedendo nella mia Reggina, i miei ragazzi sono carichi a molla”.

Leggi anche

Leggi anche