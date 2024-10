Calcio: il mercato delle altre. A Catanzaro saluteranno in tanti

Grande attesa per capire quelli che saranno i movimenti anche delle altre squadre. Chi come Bari e Ternana che credono ancora nella rimonta ed ovviamente cercheranno di rinforzare ulteriormente i propri organici, chi come il Catania in piena crisi economica smantella e va alla ricerca di soluzioni più adeguate e chi come il Catanzaro partito con grandi ambizioni ed ora lontanissimo dalla vetta, che punta quantomeno ad un buon piazzamento all’interno della griglia play off.

Secondo TuttoC.com i giallorossi cederanno tanti degli attuali giocatori in organico e proveranno ad acquistare elementi più funzionali al gioco di Grassadonia, subentrato ad Auteri per il quale era stata costruita la squadra:

“Pronti a partire i giocatori meno impiegati da Signorini a Calì, passando per Figliomeni e Nicoletti come anche pezzi pregiati come Maita e Mangni.

Con venti punti di distacco dalla capolista Reggina e otto dal quinto posto della Ternana, il Catanzaro deve consolidare la posizione per poi approfittare di eventuali flessioni e guadagnare posizioni in griglia playoff. In entrata gli occhi dei giallorossi sono puntati su Contessa della Feralpisalò e Greco del Cosenza per il centrocampo”.