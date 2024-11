Reggina: il breve discorso di Inzaghi alla squadra dopo la vittoria

Una vittoria raggiunta all’ultimo istante che porta la Reggina dentro i play off. Un entusiasmo tra i tifosi che cresce ora dopo ora con la voglia di tornare nuovamente in campo per la sfida di venerdi contro il Sudtirol. La squadra amaranto adesso ci crede e crede soprattutto di poter andare anche oltre, così come testimoniano le parole del tecnico Inzaghi che ha parlato al gruppo dopo la vittoria contro l’Ascoli: “Bravi ragazzi, adesso dobbiamo avere la testa, resettiamo tutto e ci vediamo lunedi pomeriggio, poi dobbiamo andare a Sudtirol (Bolzano) e poi andare in semifinale“. Il video pubblicato da regginanews si conclude con il boato dei calciatori.

