Le due domande più frequenti dei tifosi amaranto in questi giorni

Prima dell’inizio di ogni nuova stagione, mese dopo mese, le domande più ricorrenti che i tifosi rivolgono agli addetti ai lavori, riguardano inizialmente i possibili acquisti. Il passaggio successivo, come sta accadendo anche alla società amaranto, è la richiesta del classico attaccante di razza, chi viene, quando arriva, ma arriverà? Poi gli interrogativi si spostano sulla campagna abbonamenti, le discussioni sui prezzi, le modalità.

Quest’anno è sorto un problema nuovo, perchè in serie D non ci sono le tv satellitari ed allora per la maggior parte dei tifosi è più complicato riuscire a seguire le gesta della propria squadra del cuore soprattutto in trasferta. Risolto, con l’acquisizione dei diritti di due delle emittenti locali che hanno dato la possibilità ai propri tifosi di poter vedere i match lontano dal Granillo.

Riamangono ancora due interrogativi, quelli diventati frequentissimi negli ultimi giorni, in modo particolare sui social. Il primo: quando sarà possibile acquistare gli abbonamenti online, con la Fenice Amaranto che non ha mai risposto ufficialmente, ma fatto sapere che la tempistica non consente soluzioni alternative rispetto a quelle già proposte e la seconda, dove sarà possibile vedere le partite casalinghe della LFA Reggio Calabria, per coloro che non hanno la possibilità di andare allo stadio. Questa risposta potrebbe arrivare a breve dalla società, sicuramente entro sabato con tutte le modalità del caso.