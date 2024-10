Reggina, Drago ha già individuato il sostituto di Conson? Forse si

Per il tecnico il modulo non è il problema. A Castellammare serve la grande prestazione

Per quelle che sono state le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Drago, nulla dovrebbe cambiare almeno nel modulo che la Reggina andrà ad operare nell’affrontare la capolista. Non è quello il problema secondo il tecnico amaranto, piuttosto l’attenzione nell’applicazione di quello che si fa durante il corso della settimana e nelle giocate tecniche.

Far circolare la palla più velocemente ed evitare ripetuti errori in fase di appoggio. In tutto questo Drago dovrà individuare il sostituto di Conson squalificato e con il trascorrere delle ore sembra sempre più probabile che ci si affidi all’esperienza di Redolfi, piuttosto che Pogliano o Solini.

Si gioca contro la squadra più forte, la migliore difesa di tutti i campionati professionistici, ma anche l’attacco migliore. L’assenza del capitano sarà pesante.