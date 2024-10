Reggina, Drago: “Spettacolo dentro e fuori il campo”

La Reggina vince e convince, prova da applausi per gli amaranto contro il Catania. Probabilmente la miglior prestazione stagionale per gli amaranto. Le parole di Drago ai microfoni di Antenna Febea.

E’ migliorata tanto la condizione fisica dei giocatori, oggi ho avuto la migliore risposta possibile. Tutti hanno dato il loro contributo, ha un valore importante la vittoria di oggi. In 7 abbiamo subito 3 gol, sull’aspetto difensivo la squadra ha sempre lavorato bene.

Oggi la squadra ha giocato divertendosi, divertendo il pubblico, questo è quello che mi è piaciuto di più. Da 25 anni vivo gli spogliatoi, un gruppo unito come questo non l’ho mai visto. Le giocate leziose ci possono stare sul 3a0 ma non prima, altrimenti diventa troppo rischioso. Il pubblico? Meraviglioso, davvero il dodicesimo uomo in campo”.