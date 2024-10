Reggina, il DS Taibi e Rolando Bianchi si incontrano, ma…

E’ la settimana in cui potrebbero essere annunciate diverse novità in casa Reggina. I nomi sul taccuino di Massimo Taibi sono tanti, per alcuni semplici interessamenti, per altri discorsi avviati che presto si spera possano essere concretizzati.

E’ anche la settimana in cui gli esperti di mercato hanno parlato dell’incontro tra il DS amaranto e Rolando Bianchi. A prescindere dal fascino di poter riavere nuovamente a Reggio Calabria uno degli attaccanti in attività più prolifici e che proprio con la maglia della Reggina ha dato il via alla propria carriera, è giusto fare i conti anche con la realtà.

Che in questo momento vede Rolando Bianchi più vicino ad una collocazione estera piuttosto che in serie C. Campionato che per stessa ammissione dell’attaccante non conosce e che giocherebbe appunto solo con la Reggina. Ma c’è ancora la ferma volontà del centravanti bergamasco a confrontarsi con un calcio di livello superiore, per la convinzione che lo stesso ha delle sue potenzialità e di uno stato fisico ancora ottimo.

Per questo motivo, che ci sia o meno l’incontro tra le parti, resta sempre molto complicata e difficile la possibilità che Rolando Bianchi torni ad indossare la casacca amaranto, tranne che Taibi non abbia gli argomenti necessari per convincerlo e tra questi non vi è certamente l’aspetto economico.