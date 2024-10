Reggina, due omaggi per gli abbonati

La Reggina 1914 comunica che, in collaborazione con le aziende Sos Tech e Multiservice 5D già sponsor del Club amaranto, tutti coloro che hanno sottoscritto la tessera per la stagione 2018/19 saranno omaggiati delle seguenti promozioni:

– Sim fastweb con € 20 di credito a costo zero (per attivazione necessita codice Iban, due mesi di promozione già inclusi, nessun vincolo)

– Linkem, Internet senza Limiti per tre Mesi con modem e dal quarto mese, decidi tu quanto usarla, quando ricaricarla, quando usufruire della promo con internet illimitato, antenna ed installazione gratuiti. Per procedere con l’attivazione non è necessaria una Linea Fissa. Anche se hai già una linea fissa, puoi usufruire della promo a titolo gratuito. (per attivazione NON necessita codice Iban)

Gli abbonati della Reggina potranno usufruire delle due promo presso i seguenti punti vendita, basterà esibire la ricevuta rilasciata dalla società amaranto in occasione dell’acquisto della tessera:

– Multiservice 5D, Via Mortara Ravagnese 60 (Nei pressi del MCDonald SS106) tel. 373/7213061

– Sos Tech, Via Plebiscito 8 (Di Fronte alla Scuola Piria, Zona Duomo) tel. 0965/490398