Reggina: è l’anno di Mastour? E’ lui stesso a rispondere

La Reggina ed in modo particolare il presidente Luca Gallo, credono moltissimo nelle qualità di Hachim Mastour. Sul piano squisitamente tecnico è indiscutibile e la scorsa stagione, passata per la maggior parte a guardare i compagni, si spera possa essere servita per acquisire esperienza e conoscenze. Gli esperti dicono che la serie B possa essere il campionato più adatto ad esaltare le sue caratteristiche, lo sperano anche la società ed il tecnico. Ospite di “Buongiorno Reggina”, queste le sue dichiarazioni: “Mi sto allenando con il gruppo sin dall’inizio. Mi sto trovando benissimo e dobbiamo continuare su questa strada.,

Con Menez ho un grande rapporto, eravamo al Milan insieme ed in campo parliamo la stessa lingua. Ripeto, questo è un grande gruppo, il campionato è diverso, ma i presupposti ci sono per fare un grande torneo. Mi aspetto di fare un campionato da protagonista insieme alla squadra ragionando partita dopo partita“.