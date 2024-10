Reggina, ennesima settimana senza fumata bianca?

Nonostante questo, però, il diesse amaranto è attivo sul mercato e si muove in lungo ed in largo per iniziare a puntellare un organico che già conta numerosi elementi

In casa amaranto sta per volgere al termine l’ennesima settimana priva di fumata bianca in ottica allenatore.

CAPITOLO ALLENATORE

Il DS Taibi è stato chiaro: si aspetterà Mimmo Toscano, il quale dovrà risolvere alcune questioni con il club che detiene il suo cartellino fino al termine della prossima stagione: la FeralpiSalò.

Ad ogni modo la Reggina non si farà trovare impreparata: in caso di clamoroso ribaltone con il tecnico reggino, il piano “B” non mancherà.

CALCIOMERCATO

Nonostante questo, però, il diesse amaranto è attivo sul mercato e si muove in lungo ed in largo per iniziare a puntellare un organico che già conta numerosi elementi: già dichiarato l’obiettivo Daniele Donnarumma (esterno in forza al Monopoli), il club del neo presidente Luca Gallo ha sondato il terreno per il polacco Kupisz, ma anche per Alessandro Rosina, ad oggi alla Salernitana. Più frequenti, invece, sono i colloqui con il portiere Nordi ed il difensore Crispini, decisamente più vicini all’amaranto rispetto ai precedenti.