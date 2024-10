Reggina-Entella: sarà un reggino a difendere la porta dei liguri

E’ ritenuto dai più come uno scontro vitale per la salvezza. Siamo alla terza di ritorno e per Reggina ed Entella si scende in campo già con una posta in palio altissima, anche in virtù di quelli che sono stati i risultati maturati nella giornata di ieri, con tre dirette concorrenti che hanno agguantato il pareggio oltre il novantesimo. La squadra amaranto è reduce dal prezioso successo esterno sul campo del Pescara (gli adriatici hanno pareggiato ad Empoli, formazione capolista, la stranezza del calcio), mentre la compagine di Vivarini ha perso il suo scontro diretto sul terreno della Reggiana. A difendere la porta dell’Entella, ci sarà un reggino, grande protagonista per gran parte del girone di andata.

Russo, il reggino che difende la porta dell’Entella

Alessandro Russo, classe 2001, di proprietà del Sassuolo. Nato a Reggio Calabria e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Alessandro sta mettendo in evidenza tutte le sue qualità e nonostante la giovane età ha già mostrato grande personalità e sicurezza. Da reggino, dovrà impedire alla Reggina di trovare la via del gol.