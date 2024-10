Reggina, entra Sandomenico esce Sciamanna. Poi la sorpresa?

Ultima settimana di calciomercato. La sua chiusura doveva combaciare con l’inizio del campionato, non è il caso della serie C che deve ancora diramare i propri calendari. La confusione è tanta, come anche i dubbi e le incertezze per una terza serie che perde pezzi e credibilità anno dopo anno.

Vedremo quello che accadrà, nel frattempo la data del 25 agosto alle ore 12 è confermata, quindi ancora sei giorni per tutte quelle società che intendono completare le ultime operazioni.

Tra queste vi è anche la Reggina, ma per quello che riguarda il Ds Taibi, solo qualche formalità ed eventualmente opportunità da cogliere al volo. La formalità è Salvatore Sandomenico, nel senso che il calciatore di proprietà della Juve Stabia è ormai prontissimo ad indossare la casacca amaranto, l’opportunità è rappresentata dall’idea di realizzare il colpo dell’ultimo momento, qualora si riuscisse ad effettuare qualche operazione in uscita.

Prossimo ai saluti dovrebbe essere Jacopo Sciamanna, l’attaccante che dopo l’iniziale intendimento di riscattare la sfortunata scorsa stagione, ha chiesto alla società di poter essere ceduto, visto il sovraffollamento nel reparto offensivo che potrebbe chiudergli qualche spazio. La sua partenza darebbe spazio a quel chiodo fisso più volte manifestato dal Ds che è quello di portare un attaccante da doppia cifra alla corte di Cevoli. Montini è il nome più gettonato, ma anche quello sul quale c’è una numerosa concorrenza. La sensazione è che Taibi, molto sottotraccia, si stia muovendo anche per altro.

Da capire pure quello che sarà di Mezavilla.