Reggina: entusiasmo alle stelle, presi d’assalto i punti di prevendita

C’è una clima di grandissima euforia. Abbonati e non hanno invaso tutti i punti di prevendita e le file sono interminabili. I tifosi che hanno sottoscritto la tessera di abbonamento sono pazientemente in attesa di poter ricevere quello che è diventato un tagliando preziosissimo.

Tantissima gente nel pomeriggio di oggi, non osiamo immaginare quello che potrà succedere dalle 13 di domani quando la vendita sarà libera. Si fanno previsioni sulle possibili presenze al Granillo per la gara di domenica contro il Monopoli. E’ davvero impossibile ipotizzare numeri, se non il massimo della capienza.

Leggi anche