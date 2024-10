Reggina, il via alle lunghe file. Oggi solo abbonati

Il comunicato è chiaro nonostante non manchino in questo momento i dubbi e le domande riguardo l’acquisto del biglietto per il match Reggina-Monopoli. Fino alle 13 di domani solo ed esclusivamente gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, un minuto dopo la vendita sarà libera. Ci sono 3000 tifosi che dovranno farlo in 24 ore e le file hanno avuto inizio ancor prima dell’apertura come testimoniano le immagini.

Leggi anche