Reggina-Monopoli, ufficializzati i prezzi dei biglietti

Reggina-Monopoli si giocherà domenica 12 maggio alle 19,30. Questo è quanto stabilito della Lega Pro, un orario che si incastra tra quelli che inizialmente erano previsti tra il primo pomeriggio ed il serale. Vedremo quanto inciderà sull’affluenza, sicuramente per nulla, mentre adesso si ufficializzano anche i prezzi dei biglietti per i settori interessati:

Curva Sud € 8,50, ridotto under 14 € 5

Tribuna Est € 12, ridotto under 14 € 8

Tribuna Ovest € 20, ridotto under 14 € 12

Tribuna Vip € 50, no ridotto.

più diritti di prevendita pari a € 1.50

SETTORE OSPITI

In attesa delle decisioni del GOS, si comunica che il costo del biglietto è di 8,50 più diritti di prevendita

La Reggina informa inoltre che seguiranno comunicazioni relative l’apertura della prevendita e le modalità di accreditamento e accesso allo stadio degli organi di informazione.