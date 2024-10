Reggina, Giovanni Fabbian: ‘Siamo pronti per il Frosinone, sarà fondamentale’

Due gol in undici minuti, uno sfiorato nel finale di primo tempo e prestazione impeccabile quella della Reggina contro il Brescia al cospetto di una squadra che non perdeva in casa da tantissimo tempo. Tecnicamente e tatticamente gara perfetta e tre punti che avvicinano gli amaranto alla capolista Frosinone, prossimo avversario al Granillo. In conferenza stampa il centrocampista Giovanni Fabbian: “La partita è stata perfetta e siamo stati bravi a metterla nella direzione che volevamo. Siamo pronti per affrontare il Frosinone giovedi, sarà fondamentale. Mi sono inserito come chiede mister Inzaghi, questa è la mia caratteristica e cerco di sfruttarla al meglio. Non ci sono partite speciali per il tecnico, è sempre così e ci trasmette il desiderio di vincere tutte le partite, non solo questa“.

