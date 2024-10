Reggina: un difensore di esperienza e due centrocampisti. Su Falcinelli, Taibi ha sempre detto la verità

Adesso da capire se in attacco si cercherà altro o si punterà su Reginaldo

Saltata la trattativa con Rami, la Reggina, secondo quanto riferito dal Ds Taibi, è alla ricerca di un difensore “solido”. E’ questo il profilo indicato da mister Toscano al suo direttore, giocatore quindi di esperienza e magari che conosca anche la categoria, a prescindere dalla popolarità. E su queste indicazioni che si è pensato a Thiago Cionek, svincolatosi dalla Spal, giocatore di fisico ed appunto esperienza, quella che si sta cercando per rinforzare un reparto difensivo già collaudato e forte.

In mezzo al campo Folorunsho è quello più vicino ad arrivare e secondo quanto riferito nella giornata di ieri dagli esperti di mercato, pare vi sia un ritorno di fiamma per Faty.

Discorso a parte merita Diego Falcinelli. Nonostante da più parti si parlasse di una trattativa già chiusa, ripetutamente Massimo Taibi, quando interpellato, ha manifestato perplessità sulla buona riuscita, viste le difficoltà rappresentate soprattutto dall’elevato ingaggio del calciatore e la formula che lo avrebbe dovuto portare a Reggio Calabria. Falcinelli, vicino alla Stella Rossa, non era l’unico obiettivo della Reggina per il reparto offensivo e ci sentiamo di dire che è totalmente sbagliato paragonare la trattativa a quella di Rami come operazione saltata. Due cose totalmente differenti. Da capire adesso se si cercherà altro oppure si punterà su Reginaldo.