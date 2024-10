Reggina, fari puntati su un centrocampista giovane e forte, ma…

Dicono sia un centrocampista dal futuro certo. Diverse le squadre che lo hanno attenzionato per le qualità che possiede e la giovane età. Michele Collocolo, classe 99, di proprietà del Cosenza squadra appena promossa in serie B, è seguito molto da vicino dalla Reggina. Taibi ci ha fatto più di un pensiero e non è escluso che con la società silana si possa tentare la carta del prestito. Secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttomercatoweb.com, oltre alla Reggina sul giovane centrocampista ci sarebbe addirittura il Cagliari. Un eventuale acquisto della società isolana, non escluderebbe poi un prestito a quella amaranto.