Reggina, è fatta. Alessio Viola torna a vestire l’amaranto

Insistenza ma allo stesso tempo la capacità di saper aspettare. Ed ecco che finalmente sembra in dirittura d’arrivo la trattativa di scambio tra la Reggina e la Virtus Francavilla. Secondo alfredopedulla.com decisiva la serata di ieri per completare una operazione che si portava avanti da tempo e che ad un certo punto appariva definitivamente tramontata.

Doppio affare per la Reggina che riesce a riportare in amaranto il reggino Alessio Viola e liberarsi di un elemento che non rientrava nei piani tecnici come Sparacello.

Per Alessio Viola, cresciuto nel vivaio amaranto e che ha esordito in serie A nel maggio del 2009, è il quarto ritorno nel corso della sua carriera. Questa volta dovrebbe essere quello definitivo, anche perchè la difficile trattativa è riuscita a sbloccarsi, soprattutto per la volontà del calciatore di riabbracciare la sua terra.