Reggina: Faty su Instagram ipotizza i tempi del rientro in campo

In nove giornate di campionato in casa Reggina si è visto di tutto e di più. Insieme alle difficoltà manifestate soprattutto nelle ultime settimane, che hanno portato alle quattro sconfitte consecutive, gli amaranto si sono trovati contro una serie interminabile di episodi tra calci di rigore falliti, espulsioni ed infortuni.

A tale proposito, nel lungo elenco di calciatori attualmente in infermeria, troviamo il centrocampista Faty, bloccatosi in occasione del match di Coppa Italia perso contro il Bologna. Incertezza sui tempi di recupero, anche se il calciatore ha scritto un messaggio importante in questo senso sul proprio profilo Instagram:

“La fin du tunnel est proche… non vedo l’ora”