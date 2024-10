Reggina: la proposta per convincere il difensore Felipe

La Reggina è alla ricerca di un difensore esperto per la prossima serie B. Taibi, come già accaduto nella passata stagione, vuole costruire la spina dorsale della squadra con elementi di esperienza. Si punta a Viviano per la porta, in mezzo al campo ormai prossimo Crisetig, in attacco Menez, mentre per la difesa uno degli obiettivi è il brasiliano Felipe. Il sito specializzato gianlucadimarzio.com conferma come “Felipe sia uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Taibi per rafforzare il reparto arretrato dei calabresi.

Per il giocatore è pronto un contratto di due anni: nei prossimi giorni è previsto un incontro che potrebbe avvicinare le parti. Su Felipe, però, ci sono diversi interessi, anche se la Reggina sta comunque cercando di muovere passi importanti per arrivare al difensore.

Dopo aver ufficializzato Jeremy Menez e con Crisetig ormai in arrivo, adesso si pensa al reparto arretrato: con il brasiliano Felipe nome “caldo” per la difesa“.