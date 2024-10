Reggina: da Charpentier ad Asencio, poi Viviano, Carnesecchi, Menez, Rivas, Falcinelli e Crisetig

Nuova intervista del Ds Massimo Taibi, questa volta parla di calciomercato a Gazzetta del Sud: “Partiamo da Felipe. Lo stiamo monitorando, uno dei profili che seguiamo ma non il solo. Non dobbiamo avere fretta, ricordo che il mercato apre ufficialmente il primo settembre e chiude il cinque ottobre.

Charpentier? C’è tanta concorrenza, siamo tra le sei-sette società che lo abbiamo cercato. A noi il ragazzo piace molto. Asencio, invece, è difficile possa arrivare alla Reggina.

Leggi anche

In attacco, come detto, ci sono diversi profili che stiamo seguendo, compreso Falcinelli, ma bisogna aspettare che finisca il campionato.

Carnesecchi e Viviano ci piacciono molto, la valutazione va fatta anche sulla questione Over e Under, per quello che riguarda Crisetig c’è da attendere il 19 luglio, data di scadenza per il Mirandès qualora volesse esercitare l’opzione sul calciatore, ci faremo avanti successivamente.

Leggi anche

Menez è un campione, ma noi prendiamo i calciatori in base al progetto e che siano funzionali, lui lo è, mentre attendiamo anche Rivas in ritiro. Con l’Inter c’è l’accordo su tutto. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei neroazzurri.

Spero di vedere il Granillo nuovamente gremito all’inizio della nuova stagione”.