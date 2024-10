Reggina: mister Toscano fissa le date del ritiro amaranto

Reggina pronta per la nuova stagione. Con un mercato che ufficialmente si aprirà il prossimo primo settembre e un inizio ufficiale del campionato non ancora stabilito, mister Toscano anticipa i tempi della preparazione:

Leggi anche

“Forse noi, il Monza e il Vicenza siamo le più penalizzate, altro che avvantaggiate come dicono tanti. Siamo fermi da cinque mesi e non si potranno fare subito delle amichevoli, le altre staranno ferme molto meno tempo. Il raduno sarà giorno 20 luglio, dal 21 fino al 31 saremo al Sant’Agata per fare test atletici e i tamponi. I primi di agosto ci trasferiremo in una struttura che stiamo ancora individuando per il ritiro vero e proprio e sperando di avere la possibilità di poter disputare qualche amichevole.

Le sensazioni avute da subito lo scorso anno di un gruppo forte, compatto e vincente, spero di averle anche quest’anno”.