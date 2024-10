Reggina: Fidelity Card, modalità e prezzi per averla

Permetterà di andare in trasferta nel caso in cui l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza applichi delle restrizioni

Si comunica che presso la biglietteria ufficiale a Piazza Duomo, al costo di € 10 sarà possibile attivare la nuova Fidelity Card della Reggina che permetterà di andare in trasferta nel caso in cui l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza applichi delle restrizioni.

Per tutti coloro in possesso di Tessera del tifoso in corso di validità potranno utilizzarla sino alla data di scadenza.

Per sottoscrivere la Fidelity Card è necessaria la presenza fisica della persona a cui va intestata e relativo documento d’identità (no foto tessera). Per i minori di 18 anni sono necessarie sia la copia del documento dell’interessato sia del genitore che ne esercita la patria potestà.

Di seguito gli orari della biglietteria:

Martedi 13 e mercoledi 14: 9:00-13:00/17:00-20:00

Giovedi 15: Chiuso

Venerdi 16 e sabato 17: 9:00-13:00/17:00-20:00

Domenica 18: 10:00-13:00/17:00-20:00

