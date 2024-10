Reggina, alla fine è stata rivoluzione. Hanno resistito in pochi

La scorsa estate il DS Taibi ha dovuto svolgere un gran lavoro di ricostruzione avendo in organico pochissimi giocatori sotto contratto. Una campagna acquisti corposa alla quale si è aggiunto molto altro nella finestra di gennaio, concomitante con l’arrivo del presidente Gallo al comando della società. Un movimento complessivo che ha superato i trenta ingressi e che lasciava pensare ad uno zoccolo duro esistente per la costruzione della squadra stagione 2019-20.

Programmi che sono stati modificati nel momento in cui è stato deciso di portare in panchina Mimmo Toscano, quindi idee nuove, come diverso il sistema di gioco e molto altro. Nessuno poteva immaginare potesse arrivare un’altra rivoluzione che invece c’è stata, visto che al momento i reduci della passata stagione dentro il progetto tecnico sono solamente sei (Farroni, Gasparetto, Kirwan, Salandria, Bellomo, Doumbia) e tre ai margini come Strambelli, Marino e Zibert per i quali si sta cercando una sistemazione.

