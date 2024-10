Reggina: Marino e Zibert pronti a raggiungere Ungaro e Mastrippolito

Sta per completarsi il mercato in uscita della Reggina. Ultimo in ordine di tempo Redolfi ed a breve potrebbero arrivare altre due operazioni che riguardano i centrocampisti ritenuti fuori dal progetto.

Marino e Zibert, al quale è stato rinnovato il contratto mesi addietro, starebbero per raggiungere Ungaro e Mastrippolito al Bisceglie, questo è quello che riferisce il sito di calciomercato TMW.

Sempre in attesa di trovare una soluzione per Nicola Strambelli il quale ha diverse richieste, ma ancora non ha trovato collocazione.

Leggi anche

Leggi anche