Reggina, pronta l’alternativa a Laverone. Arriva dalla Sampdoria

E’ la settimana in cui ci si concentra sull’esterno destro. Taibi vuole chiudere entro questa settimana, per questo motivo l’attesa per la risposta di Lorenzo Laverone non potrà arrivare più tardi di domani. Anche perchè l’alternativa è già stata individuata e secondo quanto riferisce TMW, avrebbe proposto a Gabriele Rolando, esterno della Sampdoria un triennale importante.

