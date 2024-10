Reggina, svanisce il sogno Coppa Italia: l’Empoli passa 2-1

Termina sul punteggio di 2-1 in favore dell’Empoli la gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. Una buona Reggina, nel complesso, ha provato con le proprie forze a farsi valere in un terreno dove ha vinto solo una volta in 18 occasioni.

Dopo il primo tempo conclusosi sul punteggio di 1-1 (reti di Mancuso e Corazza), la Reggina subisce nella ripresa la rete dello svantaggio con una realizzazione di Antonelli. Gli amaranto hanno inoltre dovuto giocare con un uomo in meno gran parte della seconda frazione a causa di un’espulsione rimediata ingenuamente da Kirwan.

Svanisce qui, dunque, il sogno Coppa Italia per la Reggina.