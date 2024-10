Reggina, con l’arrivo di De Francesco è il centrocampo più forte della C?

Chiuso il cerchio anche in mezzo al campo. La Reggina si è assicurata le prestazioni di Alberto De Francesco, già amaranto qualche stagione addietro, amato dalla tifoseria e giocatore di grande qualità. Portato a Reggio Calabria dall’allora DG Gabriele Martino, si è messo subito in evidenza per personalità e prestazioni, giocatore capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo ed ora a disposizione del tecnico Mimmo Toscano, per lui contratto biennale.

Lo ha seguito ed inseguito per lungo tempo il DS Taibi che, nei confronti di De Francesco ha sempre avuto parole di elogio e grande stima. Con l’arrivo dallo Spezia del giocatore si completa un reparto che, almeno sulla carta, sembra davvero se non il più forte ma comunque uno dei migliori in assoluto della serie C. Nella sua precedente esperienza con la Reggina 57 presenze 5 gol. De Francesco si aggiunge ai già presenti De Rose, Salandria, Sounas, Paolucci, Bianchi, mentre Marino e Zibert sono in uscita.