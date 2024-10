Reggina: il ritorno a casa di Ciccio Cozza, il boato della folla

“E’ il calciatore che con la maglia della Reggina ha realizzato più reti nella massima serie…” Questa una parte dell’introduzione della giornalista Simona Rolandi nel presentare sul palco Francesco Cozza. C’era anche lui venerdi scorso in Piazza Duomo e la risposta del pubblico nel momento in cui l’ex capitano amaranto è salito sul palco è stata quella di un tempo: un boato.

Torna in amaranto ancora una volta, lui che è arrivato a Reggio Calabria a soli dodici anni e che dopo aver smesso di giocare ha deciso di vivere in questa città, reggino d’adozione a tutti gli effetti. Dicevamo torna ancora alla Reggina, dopo averlo fatto in diverse circostanze da calciatore e due volte da allenatore, prima sotto la presidenza di Lillo Foti, poi nell’anno del fallimento, quando si è ripartiti con Mimmo Praticò.

Leggi anche

Lo ha fortemente voluto con se il presidente Gallo, tra i due è stato feeling immediato ed unanime è stato il consenso da parte di tutto lo staff dirigenziale. Dal DG Andrea Gianni a Massimo Taibi fino al consulente tecnico Ennio Russo. Francesco Cozza si occuperà di scouting, avrà il compito di individuare giovani talenti in giro per il mondo, contribuendo così alla costruzione di un settore giovanile che storicamente è stato sempre una enorme risorsa per la società.

All’ex capitano della Reggina, la redazione di City Now Sport formula il più grosso in bocca al lupo.