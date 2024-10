Reggina, finalmente le nuove maglie. Esordio a Catania (FOTO)

“DAL 1914 LA NOSTRA SECONDA PELLE. LE MAGLIE UFFICIALI DELLA STAGIONE 2018/19.

Per l’importante gara del “Massimino” la Reggina indosserà la nuova maglia dal valore intrinseco considerando l’importanza della storia amaranto. Pianca, Missiroli, Spinelli, Ferri, Manzin e Labellarte sono solo alcuni dei calciatori che hanno vestito la maglia dallo stile retrò. Per la gara del “Massimino”, la Reggina giocherà con la seconda maglia, l’amaranto sarà utilizzata per la gara interna con il Rieti”.