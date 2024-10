Reggina: fino al 22 dicembre le gare da giocare e l’attuale classifica

La partita prima della sosta darà il via al girone di ritorno

Il sogno rimane quello di fare filotto e quindi come minimo mantenere i sette punti di vantaggio sulla seconda fino alla sosta. Questo è quello che immagina senza dichiararlo pubblicamente il tecnico Mimmo Toscano, consapevole che il cammino non sarà semplice, soprattutto perchè in mezzo c’è la sfida di Teramo, contro una compagine forte che avrà la possibilità di giocare davanti al pubblico di casa.

Vediamo quale sarà il percorso della Reggina fino al 22 dicembre:

Teramo – Reggina (1 dicembre ore 15)

Reggina – Viterbese (8 dicembre)

Sicula Leonzio – Reggina (15 dicembre)

PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Reggina – V. Francavilla (22 dicembre)

CLASSIFICA

Reggina 40

Ternana 33

Potenza 33

Monopoli 31

Bari 30

Catanzaro 24**

Teramo 23

Casertana 22

Viterbese 21

Catania 21

Vibonese 20**

Cavese 20

V. Francavilla 19

AZ Picerno 17

Paganese 17

Avellino 17

Rieti 11*

Bisceglie 11

Sicula Leonzio 11

Rende 10

**Una partita in meno

*1 punto di penalizzazione

Leggi anche

Leggi anche