Reggina: due nuovi ingressi nell’area comunicazione. C’è un ritorno

La Reggina è lieta di annunciare l’ingresso di due nuovi professionisti nel team dell’area comunicazione: Luca Rovito e Antonino Laganà.

Con alle spalle già cinque stagioni in amaranto, Luca Rovito torna alla Reggina dopo l’esperienza alla Sampdoria e porterà la sua expertise nella creazione di contenuti multimediali. Con un background consolidato nella produzione video sarà responsabile dello sviluppo di contenuti coinvolgenti, sia per le piattaforme digitali che per altre iniziative comunicative.

Si unisce alla famiglia amaranto anche il fotografo Antonino Laganà con una vasta esperienza nella fotografia sportiva, grazie alla collaborazione con la famosa agenzia di fotografia Getty Images per la quale ha sempre seguito il campionato di Serie B. Nel corso della sua giovane carriera, ha collaborato con il Sassuolo e la Juventus Next Generation. Il suo talento nel catturare l’essenza del momento sarà fondamentale per documentare e raccontare visivamente le emozioni e le storie che si svolgono quotidianamente intorno alla nostra squadra.