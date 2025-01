Lillo D’Ascola saluta la Reggina. Avventura finita, il post

Un pò a sorpresa e a stagione in corso, il fotografo ufficiale della Reggina chiude anticipatamente la sua esperienza con la società amaranto. L’annuncio attraverso la propria pagina social: “Oggi la mia collaborazione con la Reggina 1914 e’ terminata. Essere il fotografo ufficiale del club per cui faccio il tifo da sempre e’ stata per me una bellissima avventura. Voglio rivolgere un saluto ai calciatori che stanno onorando la maglia, a mister Trocini e tutto lo staff tecnico per la grande professionalità che dimostrano ogni giorno. Auguro alla Reggina 1914 di poter abbandonare questa categoria che non le appartiene già quest’anno. Non ho rimpianti ma solo un grande senso di delusione“.