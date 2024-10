Reggina-Francavilla: giorno e orario del recupero

La Lega Pro ha deciso per lo sciopero e quindi come tutti ben sanno domenica 22 dicembre non si scenderà in campo. Se da una parte le società ne hanno condiviso la scelta, dall’altra i tifosi ne hanno espresso dissenso, soprattutto per il periodo che solitamente comporta grande partecipazione negli stadi e la possibilità per coloro che vivono fuori dalle loro città natale, di poter vedere la propria squadra dal vivo.

E’ stata decisa la data di recupero, Reggina-Francavilla si giocherà il 22 gennaio alle ore 18.30. Non è quantificabile il danno economico subìto dalla società amaranto che la domenica prima di Natale avrebbe portato allo stadio sicuramente più di diecimila spettatori, la certezza è che il giorno del recupero e l’orario ne ridurranno l’affluenza. Insieme a questo la collocazione del match arriva tre giorni dopo Bisceglie-Reggina e soprattutto quattro prima di Reggina-Bari, uno degli scontri diretti che in qualche modo potrebbero risultare decisivi. La discussione è già aperta, ma bisognerà accettare la decisione presa.

Leggi anche

Leggi anche