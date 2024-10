Reggina, Gallo sicuro: “Vinceremo il campionato e poi anche quello di serie B”

Il giorno della sua presentazione ufficiale, il presidente Luca Gallo ha parlato subito di ambizioni ed obiettivi. Il desiderio di riportare la Reggina dove merita, attraverso un processo di investimenti economici, ma anche puntando sulla ristrutturazione societaria e quindi l’individuazione di figure altamente professionali e competenti. Il suo desiderio di vittoria lo ha ribadito in occasione del “Natale Amaranto”, quando parlando alla squadra ha detto:

“La Reggina vincerà, vinceremo, noi vinceremo il campionato e poi vinceremo anche quello di serie B ed andremo in A e tutti si accorgeranno della città, del marchio, dei colori. Noi vinciamo e vinceremo ancora, questo è soltanto l’inizio. E chi rimarrà alla Reggina, chi continuerà a correre, a sudare per la squadra, per la Reggina, deve saperlo. Io vincerò al primo anno di serie C, quando tutti mi dicevano che non ci sarei riuscito, grazie a voi. Siamo all’inizio, se qualcuno di voi non ci crede, allora non può giocare nella Reggina, non può avere quei tifosi, quella curva”.

