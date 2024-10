Reggina-Frosinone: il dato dei biglietti staccati fino alle 13,00

Sopralluogo in campo dei calciatori delle due squadre. Manto erboso in perfette condizioni

Manca ormai davvero poco. In questo momento i calciatori di Reggina e Frosinone sono al centro del campo per il consueto sopralluogo pre gara e tanti scambi di abbracci tra i diversi ex della partita. Inizia a riempirsi la curva sud, cuore pulsante del tifo amaranto, ancora quasi vuoti gli altri settori. Si puntava al record stagionale dei 15.600 spettatori presenti in occasione del derby con il Cosenza, ma il dato alle 13,00 segnava 14.500 biglietti staccati. Difficile ma possibile l’allungo dell’ultima ora.