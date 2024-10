Reggina-Frosinone: si galoppa verso il record stagionale. Il dato

Continua la caccia al biglietto per la supersfida di giovedi 8 dicembre tra la Reggina ed il Frosinone. File ai botteghini ma anche tanti che acquistano il tagliando attraverso i circuiti online perchè tutti vogliono esserci per la gara che può valere il primato in classifica per gli amaranto. In questa seconda giornata si è già superata quota 10.000 e si viaggia in maniera spedirta verso il record stagionale.

