Frosinone, Grosso: ‘Contro la Reggina serve una grandissima prestazione’

Mister Grosso in conferenza stampa alla vigilia di Reggina-Frosinone, queste le sue dichiarazioni riportate da l sito ufficiale del club:

Reggina sempre presente sul campo

“La Reggina ha ottime qualità, dispone di giocatori offensivi molto bravi e di valide alternative. E’ una squadra che ha esperienza, in tutte le partite fin qui giocate è stata ben presente sul campo. Sappiamo che tipo di partita affronteremo, dovremo essere bravi a saperla interpretare altrimenti diventerà più difficile di come è realmente”.

Con la Reggina serve una grandissima partita

“Conosciamo le insidie che andremo a trovare ma abbiamo anche le qualità per metterli in difficoltà, a condizione di essere in grado di disputare una grandissima partita. Lo so, lo dico sempre, a volte posso sembrare ripetitivo ma è la verità. Anche le partite scorse ce lo testimoniano, questo è un campionato nel quale se fai meno di quello che serve, esci dal campo sconfitto. E noi non dobbiamo pensare di essere bravi, dobbiamo sapere di avere delle qualità e quindi metterci in discussione con grande umiltà su un campo difficile. Cercando di fare una grandissima prestazione perché senza di quella non esci con un risultato positivo. La stanchezza non c’è, abbiamo appena iniziato e il campionato è lungo. C’è tempo per essere stanchi. Come sempre proverò a mettere in campo quei giocatori che hanno le risorse giuste per affrontare la gara. Come ho detto abbiamo le potenzialità per poterla rifare quel tipo di partita e dobbiamo andare alla ricerca di prestazioni di questo tipo. Affrontiamo una squadra forte ma noi dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità”.

I giocatori fuori

“Ci sono dei giocatori che accusano dei problemi, avremo fuori Maiello e Brighenti, rimarrà ancora fuori Haoudi e molto probabilmente si aggiungerà agli indisponibili Charpentier. E non abbiamo ancora al 100% qualche ragazzo, valuteremo domani nella speranza di poterlo recuperare”.

