Reggina, Taibi: ‘Con il Frosinone fondamentale il pubblico’. Poi su Menez e Galabinov

Alla vigilia del delicato quanto difficile confronto con il Frosinone, il ds Taibi ha rilasciato una intervista a Gazzetta del Sud: “Affrontiamo una squadra attrezzata per il vertice che ha fatto investimenti importanti. Non sarà semplice fare risultato, ma mettendo in campo le nostre armi possiamo aggiudicarci la posta in palio. Dobbiamo rimanere concentrati, confidiamo sul sostegno del pubblico che è stato fondamentale contro Ternana e Spal, stiamo facendo un buon campionato e la classifica lo dice”.

Leggi anche

Cambi decisivi

“I cambi si stanno rivelando fondamentali, era stato così con la Spal ed anche con il Pordenone gli ingressi di Bellomo e Galabinov sono stati decisivi. Non inganni la classifica del Pordenone che non è solo Folorunsho, il campionato di serie B rimane difficile e la conferma è rappresentata dalle ultime sconfitte di Parma e Cremonese“.

Menez e Galabinov