Reggina-Frosinone: nella probabile formazione dei ciociari non c’è “l’incubo” Canotto

Il Frosinone è uscito parecchio rinforzato dalla scorsa sessione di calciomercato e soprattutto in organico conta giocatori esperti, forti e di categoria. Ad oggi è probabilmente la compagine che esprime il gioco migliore, grazie alla qualità dei suoi uomini ed è sulle corsie esterne che costruisce i maggiori pericoli per gli avversari. Quelle corsie che tra i protagonisti vede giocatori che mister Aglietti conosce molto bene e per i quali la Reggina aveva anche fatto qualche timido sondaggio.

Dubbio Canotto, ma le alternative non mancano

Parliamo di Canotto e Garritano anche se per il primo, uscito dal rettangolo di gioco con il Brescia per affaticamento, i colleghi di Frosinone danno poche possibilità di recupero non avendolo inserito nella probabile formazione. Insieme a lui, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della società gialloblu, si stanno allenando a parte anche l’ex Charpentier ed il regista Maiello. Ricordando le prestazioni della passasta stagione di Canotto sia all’andata che al ritorno la sua assenza potrebbe rappresentare un pericolo in meno per gli amaranto, fermo restando che alternative come Zerbin o Tribuzzi lasciano invariata la pericolosità su quella corsia.