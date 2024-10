Reggina-Frosinone: prime ore di prevendita, subito grandi numeri

I biglietti polverizzati nel settore ospiti per la trasferta di Como, ma prima c’è da giocare una partita importantissima al Granillo contro la capolista Frosinone. Dopo la vittoria di Brescia, l’entusiasmo è salito alle stelle e aperta la prevendita per la sfida di giovedi 8 dicembre, c’è stata una grande risposta dei tifosi amaranto. Sono già 3000 i biglietti staccati che si aggiungono ai 4130 abbonati. Ci sono tutti i presupposti per superare il record stagionale di 15.600 stabilito in occasione del derby con il Cosenza.