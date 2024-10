Reggina-Frosinone: la probabile formazione amaranto

Dopo il turno infrasettimanale la Reggina torna al Granillo per affrontare un’altra grande di questo campionato come il Frosinone. Mister Aglietti dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto quella formazione che più volte si è vista in questa prima parte di stagione con Galabinov e Bellomo tra i titolari, a sinistra Di Chiara potrebbe lasciare il posto a Liotti:

La probabile formazione

REGGINA: Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (Liotti); Ricci, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Rivas, Galabinov. All. Aglietti