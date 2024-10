Reggina-Frosinone: l’invito della società ed i numeri della prevendita non esaltanti

“Reggina 1914 invita i tifosi amaranto che hanno acquistato il tagliando per la gara Reggina-Frosinone a presentarsi allo stadio con largo anticipo, almeno due ore prima dell’evento. Tale invito tende a scongiurare assembramenti all’esterno dello stadio Oreste Granillo e a facilitare i processi di pre-filtraggio e filtraggio del personale addetto alla sicurezza”.

Leggi anche

I numeri della prevendita

Il Ds Taibi ha dichiarato che per la Reggina è fondamentale il contributo del pubblico, soprattutto adesso che in Curva è tornato il tifo organizzato. Allo stesso tempo la società, dopo la riduzione dei prezzi, immaginava una risposta più consistente in fatto di presenze allo stadio. Tra obbligo di green pass e partite casalinghe ravvicinate, invece, la risposta non può essere definita al momento esaltante, avendo venduto circa 2800 biglietti e staccato quasi 3500 tagliandi di accesso (accrediti, inviti ed altri ingressi). Vedremo fino alle 16,15 di domani di quanto aumenterà il numero di spettatori al Granillo.