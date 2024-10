Reggina, Aglietti: ‘Frosinone tra le tre più forti di questo campionato. Su Canotto…’

Si chiude con Reggina-Frosinone il primo ciclo di partite ravvicinate. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota nove ed entrambe imbattute insieme a Pisa e Brescia. Mister Aglietti alla vigilia del match incontra la stampa: “Ritengo il Frosinone tra le tre squadre più forti di questo campionato almeno sul piano della rosa. E’ una squadra che tiene fuori giocatori di grande levatura e di conseguenza dobbiamo fare una partita importante per venirne a capo. Abbiamo la stessa filosofia, cioè voler giocare al calcio e tentare sempre di vincere. Ho un gruppo a disposizione molto forte, non è turnover quello di Pordenone, ma avvicendamenti di giocatori di una certa importanza come Bianchi, Cortinovis, Montalto. Ci sono momenti in cui bisogna andare alla ricerca della rete in maniera più lucida e migliorare negli ultimi venticinque metri, ma tenete conto sempre che di fronte ci sono degli avversari, questo lo ripetiamo ancora una volta è un campionato difficile. E’ la serie b più forte degli ultimi dieci anni”.

Leggi anche

Frosinone con tanta qualità e velocità

“Il Frosinone è rapido e tecnico, Ricci, Garritano, Canotto, Ciano, bisogna stare molto attenti a non farci saltare. Canotto lo conosco bene ma è imprevedibile, può cambiare le partite da solo. Se migliorasse in alcune cose potrebbe giocare anche in serie A. Ma dobbiamo pensare a tutto il Frosinone non solo a lui. Ho già detto a chi si troverà nella sua zona di campo come provare a fermarlo. Non ci saranno Menez ed Adjapong, vedremo per la prossima ricordando che dopo Pisa c’è la sosta e quindi vanno fatte alcune valutazioni”.