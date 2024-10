Reggina, G.Praticò: “Felicissimi. Cessione società? Ad oggi non c’è nulla”

Le parole del dirigente amaranto al termine della gara vinta dalla Reggina al Granillo contro l’Akragas, con salvezza ottenuta dagli amaranto. “Siamo felicissimi per il risultato raggiunto, con 3 giornate di anticipo. Adesso vogliamo migliorare la classifica in questo finale di stagione. Investitori e trattative? Il comunicato ha detto quello che è accaduto sinora. Le due cose, intenzioni di chi vende e di chi compra, devono combaciare. Ad oggi non c’è nulla, quindi pensiamo al futuro come fatto in questi 3 anni con gli impegni che sono onerosi. Possibile arrivo di Taibi? Anche in questo pensiamo al futuro… (ride)”.

fonte: radiogammanostop.it