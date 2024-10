Reggina, G. Praticò: ‘Fare lo squadrone non garantisce nulla. Puntiamo a fare il massimo’

Pochi rispetto al recente passato gli interventi dei dirigenti amaranto negli ultimi tempi. Si registra quello di Giuseppe Praticò a “Reggina Stadio” in onda su Antenna Febea riguardo gli obiettivi della prossima stagione: “Ci sono difficoltà in tutte le categorie, vogliamo migliorarci ma tenendo sempre i piedi per terra. Punteremo a fare il massimo per i tifosi e la società, la Reggina merita tanto. Fare lo squadrone non garantisce nulla, soprattutto in questa categoria, a breve ci saranno una serie di annunci, Taibi sta lavorando molto ed a Cevoli per la metà di luglio si vuole consegnare l’80% di quella che sarà la squadra del prossimo campionato”.