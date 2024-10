Reggina, G.Praticò: “Polemiche gratuite. Mio padre non rinnegherà mai la storia”

Intervista a Giuseppe Praticò consigliere del CDA della Reggina 1914. Il dirigente amaranto spiega i motivi che ha portato la società ad indire la “Giornata dell’Orgoglio Amaranto”. Giuseppe Praticò, attraverso il sito ufficiale del club amaranto, interviene anche sulle polemiche scaturite dopo le dichiarazioni del presidente Praticò in merito alla Storia della Reggina.

GIORNATA DELL’ORGOGLIO AMARANTO: “I motivi della scelta sono molto semplici, questa giornata rappresenta da sempre la condivisione e il sostegno verso i nostri colori, in serie C è una prassi che coinvolge tutte le società. Negli anni scorsi, anche se il club si era riservato la possibilità di indire una giornata amaranto, abbiamo deciso di non utilizzarla.

SQUADRA COMBATTIVA: “Mi auguro che sabato ci sarà una bella cornice di pubblico, le sfide serali hanno sempre regalato un fascino particolare. Le sfide con il Catania, nella storia della Reggina, rappresentano qualcosa di importante, momenti speciali. La squadra si sta comportando bene, i ragazzi danno l’anima in campo. Sempre tenendo i piedi ben saldi al terreno, ci teniamo un piccolo spazio per sognare”.

POLEMICHE GRATUITE: “Polemiche relative alle dichiarazioni del presidente? Fini a se stesse. Mio padre non potrà mai rinnegare la storia amaranto, anche perchè ne ha fatto parte in maniera attiva. Penso ad esempio alle trasferte storiche di Sassari e Pescara, organizzate da mio padre. Quando la Reggina ha chiamato, il presidente ha sempre risposto presente e questo è a prova di smentita. Il passato del club amaranto è importante, tutti i 104 anni vissuti sinora, fatti talvolta di sofferenze e momenti difficili. Allo stesso modo però, sono importanti il presente e il futuro. A proposito di futuro, mi piace anticipare le prossime uscite di store ufficiale, nuovo sito e applicazione per cellulari. Poi ci sarà un’altra sorpresa, che sveleremo più avanti..”.