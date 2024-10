Reggina – Gallo acquisisce altre quote. Obiettivo 100%, ma cederanno tutti?

Una notizia che attendeva solo di essere ufficializzata, visto che da tempo si erano trovati accordi e modalità per la cessione delle quote. Secondo quanto riporta il quotidiano Gazzetta del Sud l’amministratore unico Luca Gallo nei giorni scorsi ha acquisito un ulteriore 6,96% detenuto precedentemente da Roberto Simonetta e Giovanni De Caridi arrivando a un pacchetto azionario totale del 93,56%. In questo contesto di vendita non rientrano, invece, le quote di Luigi Simonetta che si vanno ad unire all’altra parte rimanente per un totale del 6,44%.

L’obiettivo più volte dichiarato è quello di acquisire la totalità delle quote e per questo sono state avviate le trattative per l’acquisizione della parte restante, anche se non è da escludere qualche sorpresa, intesa come volontà da parte di qualcuno dei soci di minoranza di non cedere. Vedremo.

Leggi anche